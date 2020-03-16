Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.

    Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003127Дата и время окончания срока приема заявок Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.БалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЛГ 866/1-22

    Наименование закупки

    Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ № 866-1-22 от 25.02.2020 на 5 бочек в Индию экспорт

    РЦВ 80 ТАТА 2 транспортный чертеж

    РЦВ 35 ТАТА 2 транспортный чертеж

    Охладители - 2 шт. ТАТА 2 транспортный чертеж

    РЦВ 50 ТАТА 2 транспортный чертеж

    Инструкция_по_погрузке_и_вразгрузке_резервуаров..pdf

    ГП003127_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2435

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    dmitrii.astakhov1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астахов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003127Дата и время окончания срока приема заявок Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003127Дата и время вскрытия заявок Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003127Подведение итогов не позднее Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003127Подведение итогов не позднее Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Пять резервуаров, согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт грузаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пост оплата через 30 календарных дней, согласно ТЗ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19.110

    Услуги по экспедированию грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614674/name/5e7dacd3a47622.45236450

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспедирование груза."

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП225681
    Транспортно-экспедиционная услуга по направлению г. Сучжоу, КНР – г. Балашиха, МО, РФ (теплообменники) (3 лота (авто) (море-авто) (авиа-авто)
    Транспортно-экспедиционная услуга по направлению г. Сучжоу, КНР – г. Балашиха, МО, РФ...
    592000
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    3
    Регион:
    Московская область
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП821388
    Перевозка двигателей для воздушных судов
    Перевозка двигателей для воздушных судов
    177025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.09.2018 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить