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Номер извещения
ГП003127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2435
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
dmitrii.astakhov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Астахов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003127Дата и время окончания срока приема заявок Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003127Дата и время вскрытия заявок Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003127Подведение итогов не позднее Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003127Подведение итогов не позднее Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Пять резервуаров, согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт грузаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
52.29.19.110
Документация лота
Кол-во: 5
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