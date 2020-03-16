Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003127 Уникальный номер закупки Номер закупки ЛГ 866/1-22 Наименование закупки Экспедирование КТГ груза (РЦВ, Охладители, всего 5 резервуаров) автомобильным транспортом, мультимодальным до порта РФ г. Санкт-Петербург и далее морем, по направлению г. Балашиха, МО - порт Ченнаи, Индия, экспорт груза. Валюта процедуры USD Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ Юридический адрес 143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67, Почтовый адрес 143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67 Контактный телефон +7 495 505-93-33 доб. 2435 Факс +7 495 521-57-22 Адрес электронной почты dmitrii.astakhov1@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Астахов Дмитрий Алексеевич Место рассмотрения предложений Балашиха Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru