Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947468Дата и время окончания срока приема заявок Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008947468

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЧФ МЭ/24

    Наименование закупки

    ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32008947468-118_от_16.03.2020_анализ_гидравл.режимов.pdf

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nina.Voevodina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воеводина Нина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947468Дата и время окончания срока приема заявок Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 15:0025.03.2020 15:0025.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947468Подведение итогов не позднее Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 15:0025.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947468Подведение итогов не позднее Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто) дней после подписания Заказчиком представленных Исполнителем отчетов и материалов и предоставления Исполнителем счета-фактуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.12.13

    Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602692/name/5e7051de77aa68.97269708

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211077772
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и трансформаторов тока на ОРУ-110 кВ, ОРУ- 330 кВ» для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (222NP00116)
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и...
    593109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 223 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    МРТС ХОЛДИНГ
    Попозиционная № ГП213500
    Выполнение работ на проектирование электроснабжения ВЖГ и производственного участка №12 АО «МРТС»
    Выполнение работ на проектирование электроснабжения ВЖГ и производственного участка №12 АО...
    588162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211065989
    КО №6912 - Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам ПАО «Мосэнерго»: «Независимая экспертиза обоснованности стоимости по объектам капитального строительства» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100838)
    КО №6912 - Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам ПАО «Мосэнерго»: «Независимая...
    591400
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    34 254 919
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить