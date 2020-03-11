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Номер извещения
32008947468
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-85
Факс
--
Адрес электронной почты
Nina.Voevodina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Воеводина Нина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947468Дата и время окончания срока приема заявок Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 15:0025.03.2020 15:0025.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947468Подведение итогов не позднее Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧФ ООО Мечел-Энерго
Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.12.13
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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