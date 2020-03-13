www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008943872
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бытовой химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
Почтовый адрес
398059
Контактный телефон
+7 4742 50-57-44
Факс
+7 4742 22-44-36
Адрес электронной почты
kokovin@oblgas.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коковин Юрий Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Липецк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю бытовую химию (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943872Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю бытовую химию (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего ДоговораЛипецк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю бытовую химию (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора
Начальная цена
2 075 474,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя - г. Липецк, ул. Ударников, 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
398059
17.22
17.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40996.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.