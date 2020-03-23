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Номер извещения
32008943734
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.03.2020 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.03.202023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943734Подведение итогов не позднее Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»
Начальная цена
30 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18 к. 4 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.15 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
70.22.17.000
70.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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