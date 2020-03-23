Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Первый этап –– «Выделение процессов АК Россия и их характеристик» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 1 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. Второй этап – «Формирование моделей процессов АК Россия «как есть», с учётом всех интеграций между используемыми в рамках процессов АК Россия информационных систем» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 2 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. Третий этап – «Разработка предложений по улучшению/реинжинирингу процессов и формирование нормативных описаний «как будет» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 3 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. Четвертый этап – «Разработка функциональных требований к автоматизации процессов» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 4 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. 50% от общей цены договора выплачивается по завершении 4 этапа на основании актов сдачи-приемки услуг по всем этапам проекта.