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    Главная / Торги / Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»

    Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943734Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.03.2020 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация_о_закупке.docx

    Извещение_о_внесении___изменений.pdf

    ПКК_148_-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943734Подведение итогов не позднее Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по теме: «Разработка модели сквозных бизнес-процессов АК Россия в области планирования, учета, контроля и анализа исполнения и функциональных требований на их автоматизацию»

    Начальная цена

    30 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18 к. 4 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.15 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Первый этап –– «Выделение процессов АК Россия и их характеристик» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 1 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. Второй этап – «Формирование моделей процессов АК Россия «как есть», с учётом всех интеграций между используемыми в рамках процессов АК Россия информационных систем» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 2 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. Третий этап – «Разработка предложений по улучшению/реинжинирингу процессов и формирование нормативных описаний «как будет» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 3 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. Четвертый этап – «Разработка функциональных требований к автоматизации процессов» – аванс 20% от цены этапа. 30% от цены этапа выплачивается по завершении 4 этапа на основании акта сдачи-приемки услуг. 50% от общей цены договора выплачивается по завершении 4 этапа на основании актов сдачи-приемки услуг по всем этапам проекта.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    70.22.17.000

    Услуги по управлению бизнес-процессами

    Классификатор ОКВЭД2

    70.22

    Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613885/name/5e7c9eb342ebf5.99272242

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Москва
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