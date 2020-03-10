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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Полотно полировальное
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
Почтовый адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
Контактный телефон
+7 8412 66-04-58
Факс
+7 8412 55-14-99
Адрес электронной почты
zakupki@niifi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Пенза, ул.Володарского, д.8/10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полотно полировальное
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003123Дата и время окончания срока приема заявок Полотно полировальноеПенза, ул.Володарского, д.8/10
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 10:0010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003123Дата и время вскрытия заявок Полотно полировальноеПенза, ул.Володарского, д.8/10
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полотно полировальное
Начальная цена
615 778,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
80 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИФИ
Все закупки и тендеры АО НИИФИ
Адрес местонахождения
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
23.91.11.160
Документация лота
Кол-во: 80
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