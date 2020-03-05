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Номер извещения
ГП003126
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти к УИН ArgoHeat-130
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
f.denin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денин Федор Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти к УИН ArgoHeat-120
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003126Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к УИН ArgoHeat-120Москва
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003126Подведение итогов не позднее Запчасти к УИН ArgoHeat-120Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти к УИН ArgoHeat-120
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.21.13.129
28.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 60
Кол-во: 72
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 300
Кол-во: 12
Кол-во: 1
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