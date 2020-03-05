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    Главная / Торги / Запчасти к УИН ArgoHeat-130

    Запчасти к УИН ArgoHeat-130

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003126Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к УИН ArgoHeat-120МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти к УИН ArgoHeat-130

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Извещение

    Проект договора

    ТехЗадание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    f.denin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денин Федор Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти к УИН ArgoHeat-120

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003126Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к УИН ArgoHeat-120Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003126Подведение итогов не позднее Запчасти к УИН ArgoHeat-120Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003126Подведение итогов не позднее Запчасти к УИН ArgoHeat-120Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти к УИН ArgoHeat-120

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.129

    Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21.2

    Производство электрических печей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кольцо под цилиндр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Трансформатор тока"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Регулятор напряжения"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Натяжитель ремня вентилятора в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Клавиша STOP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Контроллер управления двигателем"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Комплект поршневых колец"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Распылитель"

    Кол-во: 72

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтра воздушного"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Шатун"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "ТНВД"

    Кол-во: 1

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