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    Главная / Торги / Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНД

    Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 20:0010.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНДЗлатоуст, Парковый проезд 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943714

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    809

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Протокол_809.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 5655

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mt11@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лоскутова Инна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд 1

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 20:00 GMT +310.03.2020 20:0010.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНДЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 06:0011.03.2020 06:0011.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943714Дата и время вскрытия заявок Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНДЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943714Подведение итогов не позднее Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНДЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой посуды, упаковки и пакетов ПНД

    Начальная цена

    459 829,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.4

    Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598446/name/5e6a189b11ddc6.65329866

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами"

    Кол-во:

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