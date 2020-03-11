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    Главная / Торги / Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к закупочной документации).

    Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к закупочной документации).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 07:0011.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943786Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943786

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к закупочной документации).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    ПР2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-56-93

    Факс

    Адрес электронной почты

    zhilin@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жилин Алексей Не

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.202011.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008943786Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943786Подведение итогов не позднее Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943786Подведение итогов не позднее Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения.

    Начальная цена

    2 805 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    03.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597181/name/5e68daff61c8b2.77599244

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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