Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к закупочной документации).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008943786 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к закупочной документации). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2, Почтовый адрес Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2 Контактный телефон +7 34145 6-56-93 Факс Адрес электронной почты zhilin@vzavod.ru Ф.И.О. контактного лица Жилин Алексей Не Место рассмотрения предложений Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140. Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru