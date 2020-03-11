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Номер извещения
32008943786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к закупочной документации).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-56-93
Факс
Адрес электронной почты
zhilin@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жилин Алексей Не
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.202011.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008943786Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.
Подведение итогов не позднее
11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943786Подведение итогов не позднее Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.03.202011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943786Подведение итогов не позднее Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, АО «Воткинский завод», отдел 140.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использования программного обеспечения.
Начальная цена
2 805 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
58.29.50.000
58.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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