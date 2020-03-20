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Номер извещения
ГП003120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер 26-Т-2020 _ Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР модуля технических средств скважинного оборудования для объекта "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин SV42", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Неля Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР модуля технических средств скважинного оборудования для объекта "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин SV42", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 21:00 GMT +320.03.2020 21:0020.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003120Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР модуля технических средств скважинного оборудования для объекта "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин SV42", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 21:0020.03.2020 21:0020.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003120Дата и время вскрытия заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР модуля технических средств скважинного оборудования для объекта "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин SV42", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 16:0016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003120Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР модуля технических средств скважинного оборудования для объекта "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин SV42", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.04.202016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003120Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР модуля технических средств скважинного оборудования для объекта "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин SV42", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР модуля технических средств скважинного оборудования для объекта "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин SV42", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со Спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии со СпецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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