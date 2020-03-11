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    Главная / Торги / Отходы в виде лома алюминия, н/н 83141000000

    Отходы в виде лома алюминия, н/н 83141000000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 06:0011.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003117Дата и время окончания срока приема заявок Отходы в виде лома алюминия, н/н 83141000000ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Отходы в виде лома алюминия, н/н 83141000000

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Территория ПАО Уралмашзавод

    Номер извещения

    ГП003117

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Предмет договора

    Отходы в виде лома алюминия, н/н 83141000000

    Начальная цена

    57000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    02-03-2020 14:35 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 14:00

    Дата и время проведения

    13.03.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП003117_итоговый_протокол.pdf

    Приложение 2

    Извещение

    Приложение 1

    Приложение 3

    Фото

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Отходы в виде лома алюминия, н/н 83141000000

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-14-78

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондрашова Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кондрашова Надежда Петровна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tenders@uralmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 327-59-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наибольшая цена считается наилучшей

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно Извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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