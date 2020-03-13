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Номер извещения
32008943591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-71-75
Факс
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Адрес электронной почты
tender4@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анашкина О. Н.
Место рассмотрения предложений
624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943591Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика 624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика
Начальная цена
17 951 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
998 рейсов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по заявке Заказчика согласно пунктам назначения Заказчика, ориентировочные города выгрузки товара: Екатеринбург, Челябинск, Первоуральск, Новоуральск, Пермь, Курган, Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
49.41
49.41
Документация лота
Кол-во: 998.00000
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