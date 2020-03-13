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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943591Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика 624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312. Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008943591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    Извещение

    Конкурсная документация

    Проект договора

    Извещение в редакции от 06.03.2020г.

    Конкурсная документация от 06.03.2020г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender4@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анашкина О. Н.

    Место рассмотрения предложений

    624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943591Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика 624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика

    Начальная цена

    17 951 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    998 рейсов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по заявке Заказчика согласно пунктам назначения Заказчика, ориентировочные города выгрузки товара: Екатеринбург, Челябинск, Первоуральск, Новоуральск, Пермь, Курган, Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик производит оплату оказанных услуг на основании счёта Перевозчика в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Перевозчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонам Акта оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609436/name/5e784ed0980767.76564202

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 998.00000

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