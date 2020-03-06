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Номер извещения
ГП003116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Литые стальные заготовки Четверть зубчатого венца Четверть стенки Полумуфта Цапфа Стальные отливки 3-й группы ГОСТ 977-88
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 927 028-98-79
Факс
--
Адрес электронной почты
85118@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Дукин Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Сызрань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Литые стальные заготовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 13:00 GMT +306.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003116Дата и время окончания срока приема заявок Литые стальные заготовкиСызрань
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 13:0006.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003116Дата и время вскрытия заявок Литые стальные заготовкиСызрань
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 15:3013.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003116Подведение итогов не позднее Литые стальные заготовкиСызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Литые стальные заготовки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
24.52
24.51
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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