Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: 1) 100% отсрочка платежа и оплата по факту поставки на склад получателя в течение 10 банковских дней; 2) 50% предоплата с доплатой 50% по факту прибытия товара на склад получателя. Поставка: - до 20.05.2020 г. - по согласованию сторон.