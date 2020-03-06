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    Главная / Торги / Литые стальные заготовки Четверть зубчатого венца Четверть стенки Полумуфта Цапфа Стальные отливки 3-й группы ГОСТ 977-88

    Литые стальные заготовки Четверть зубчатого венца Четверть стенки Полумуфта Цапфа Стальные отливки 3-й группы ГОСТ 977-88

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003116Дата и время окончания срока приема заявок Литые стальные заготовкиСызраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Литые стальные заготовки Четверть зубчатого венца Четверть стенки Полумуфта Цапфа Стальные отливки 3-й группы ГОСТ 977-88

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложения

    ГП003116_second_parts_protocol.rtf

    тз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Юридический адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    Почтовый адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 927 028-98-79

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    85118@tyazhmash.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дукин Сергей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Сызрань

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Литые стальные заготовки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 13:00 GMT +306.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003116Дата и время окончания срока приема заявок Литые стальные заготовкиСызрань

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 13:0006.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003116Дата и время вскрытия заявок Литые стальные заготовкиСызрань

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 15:3013.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003116Подведение итогов не позднее Литые стальные заготовкиСызрань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003116Подведение итогов не позднее Литые стальные заготовкиСызрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Литые стальные заготовки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: 1) 100% отсрочка платежа и оплата по факту поставки на склад получателя в течение 10 банковских дней; 2) 50% предоплата с доплатой 50% по факту прибытия товара на склад получателя. Поставка: - до 20.05.2020 г. - по согласованию сторон.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Адрес местонахождения

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    24.52

    Услуги по литью стали

    24.51

    Услуги по литью чугуна

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/675350/name/5ef99435ecf053.87508722

    29.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Четверть зубчатого венца"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Четверть стенки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Полумуфта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Цапфа"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    15.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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