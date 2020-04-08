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Номер извещения
ГП003111
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер 25-Т-2020 _ Предоставление установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в аренду с выполнением комплекса работ по обеспечению их бесперебойной эксплуатации на скважинах Самбургского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Неля Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Предоставление установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в аренду с выполнением комплекса работ по обеспечению их бесперебойной эксплуатации на скважинах Самбургского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2020 21:00 GMT +308.04.2020 21:0008.04.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003111Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в аренду с выполнением комплекса работ по обеспечению их бесперебойной эксплуатации на скважинах Самбургского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2020 21:0008.04.2020 21:0008.04.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003111Дата и время вскрытия заявок Предоставление установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в аренду с выполнением комплекса работ по обеспечению их бесперебойной эксплуатации на скважинах Самбургского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
24.07.2020 16:0024.07.2020 16:0024.07.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003111Подведение итогов не позднее Предоставление установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в аренду с выполнением комплекса работ по обеспечению их бесперебойной эксплуатации на скважинах Самбургского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.202024.07.2020 16:0024.07.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003111Подведение итогов не позднее Предоставление установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в аренду с выполнением комплекса работ по обеспечению их бесперебойной эксплуатации на скважинах Самбургского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в аренду с выполнением комплекса работ по обеспечению их бесперебойной эксплуатации на скважинах Самбургского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
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