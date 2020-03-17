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Номер извещения
32008943504
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка прутковых заготовок из литейных жаропрочных сплавов ЧС для нужд ПАО "ТМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.03.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-77
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
o.bondar@tmn.tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондарь Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка прутковых заготовок из литейных жаропрочных сплавов ЧС для нужд ПАО "ТМ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прутковых заготовок из литейных жаропрочных сплавов ЧС для нужд ПАО "ТМ"
Начальная цена
32 403 984,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 2 - Техническое задание, Приложением № 4 - Сведения о НМЦ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением № 1 - Проект договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
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Документация лота
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 5.00000
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