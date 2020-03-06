ОК 7.4.2 Выполнение комплекса работ на внутреннее электрооборудование, внутреннее электроосвещение, в т.ч. аварийное, молниезащита, заземление и защитные меры электробезопасности в учебном корпусе на объекте: «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся)»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003110 Уникальный номер закупки Номер закупки ОК 7.4.2 Наименование закупки ОК 7.4.2 Выполнение комплекса работ на внутреннее электрооборудование, внутреннее электроосвещение, в т.ч. аварийное, молниезащита, заземление и защитные меры электробезопасности в учебном корпусе на объекте: «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся)» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ

Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ Юридический адрес 123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Почтовый адрес 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Контактный телефон +7 495 332-78-85 Факс +7 495 332-59-90 Адрес электронной почты i.sadekov@stroytransgaz.com Ф.И.О. контактного лица Садеков Ильдар Надирович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru