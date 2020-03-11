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    Главная / Торги / Отбор организации на право заключения договоров поставки воды питьевой для нужд филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Отбор организации на право заключения договоров поставки воды питьевой для нужд филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943837Дата и время окончания срока приема заявок Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" ПМЗ Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008943837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на право заключения договоров поставки воды питьевой для нужд филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение ЗП

    Форма 3 Коммерческое предложение

    Форма 4 Описание поставляемого товара

    Документация ЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минзберг Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Ростове-на-Дону

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943837Подведение итогов не позднее Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Ростове-на-Дону Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Ростове-на-Дону

    Начальная цена

    20 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.110

    Воды минеральные природные питьевые

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 190.00000

    Лот 2

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" ПМЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943837Подведение итогов не позднее Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" ПМЗ Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" ПМЗ

    Начальная цена

    24 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.110

    Воды минеральные природные питьевые

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 225.00000

    Лот 3

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943837Подведение итогов не позднее Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае

    Начальная цена

    82 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.110

    Воды минеральные природные питьевые

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 920.00000

    Лот 4

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943837Подведение итогов не позднее Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске

    Начальная цена

    59 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.110

    Воды минеральные природные питьевые

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 710.00000

    Лот 5

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943837Подведение итогов не позднее Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода питьевая для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь

    Начальная цена

    35 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.110

    Воды минеральные природные питьевые

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 640.00000

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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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