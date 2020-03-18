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    Главная / Торги / Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Петропавловск-Камчатский)

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Петропавловск-Камчатский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943449Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Петропавловск-Камчатский)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Петропавловск-Камчатский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.03.2020 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Извещение об изменении

    ПКК_№134.2-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Петропавловск-Камчатский)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943449Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Петропавловск-Камчатский)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Петропавловск-Камчатский)

    Начальная цена

    50 461 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7704

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Петропавловск-КамчатскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств (с учетом НДС/без НДС) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10

    Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609002/name/5e74d0f021d403.18275961

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 7704.00000

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