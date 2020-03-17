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    Главная / Торги / Тендер № 29-Т-2020 на выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»

    Тендер № 29-Т-2020 на выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003108Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    29-Т-2020

    Наименование закупки

    Тендер № 29-Т-2020 на выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_ЭТП_ГПБ_29.rtf

    Документы по тендеру

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3353

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабаш Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 21:00 GMT +317.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003108Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 21:0017.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003108Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2020 16:0018.06.2020 16:0018.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003108Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202018.06.2020 16:0018.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003108Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/671469/name/5ef190b5de9433.15892539

    23.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»"

    Кол-во:

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