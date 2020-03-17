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Номер извещения
ГП003108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер № 29-Т-2020 на выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3353
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барабаш Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 21:00 GMT +317.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003108Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 21:0017.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003108Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
18.06.2020 16:0018.06.2020 16:0018.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003108Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении скважин на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
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Документация лота
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