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    Главная / Торги / Поставка инструмента для сборки двигателей для нужд ПАО "ТМ"

    Поставка инструмента для сборки двигателей для нужд ПАО "ТМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 05:0010.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943335Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для сборки двигателей для нужд ПАО "ТМ"ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943335

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/377/МИ

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для сборки двигателей для нужд ПАО "ТМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_МИ_377.docx

    Документация 20/377/МИ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-77

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    o.bondar@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондарь Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента для сборки двигателей для нужд ПАО "ТМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 13:0018.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943335Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для сборки двигателей для нужд ПАО "ТМ"Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для сборки двигателей для нужд ПАО "ТМ"

    Начальная цена

    2 091 648,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606382/name/5e72fe039ae197.02059728

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка для напильника"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 2"

    "Щетка фланцевая"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 3"

    "Вороток Г-образный"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 4"

    "Ручка для молотка"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 5"

    "Ручка для напильника"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 6"

    "Полотно ножовочное"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 7"

    "Головка торцевая"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 8"

    "Набор переходников"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 9"

    "Головка торцевая"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 10"

    "Головка торцевая"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 11"

    "Шуруповерт"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 12"

    "Гайковерт пневматический"

    Кол-во: 5.00000

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