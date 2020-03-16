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Номер извещения
ГП003106
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка концепции, проектирование и строительство многоквартирного жилого дома «под ключ» в г. Мурманске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
02.03.2020 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
Почтовый адрес
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
Контактный телефон
+7 8152 99-80-00
Факс
+7 8152 99-80-00
Адрес электронной почты
Natalya.Boroday@nm.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородай Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Мурманск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка концепции, проектирование и строительство многоквартирного жилого дома «под ключ» в г. Мурманске
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка концепции, проектирование и строительство многоквартирного жилого дома «под ключ» в г. Мурманске
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МурманскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-Мурманск
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-Мурманск
Адрес местонахождения
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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