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    Главная / Торги / РЕАЛИЗАЦИЯ контрольно измерительные приборы (невостребованного в собственном производстве ПАО "ЧМК")

    РЕАЛИЗАЦИЯ контрольно измерительные приборы (невостребованного в собственном производстве ПАО "ЧМК")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003107Дата и время окончания срока приема заявок Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003107

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    327439

    Наименование закупки

    РЕАЛИЗАЦИЯ контрольно измерительные приборы (невостребованного в собственном производстве ПАО "ЧМК")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    ГП003107_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-29-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ElenaMikhaylova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Елена Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003107Дата и время окончания срока приема заявок Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2020 13:0016.04.2020 13:0016.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003107Подведение итогов не позднее Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 13:0016.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003107Подведение итогов не позднее Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.

    Начальная цена

    392 010,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/618859/name/5e8b007c792025.22430370

    06.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАНОМЕТР МТП-1М-СОБ-250"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "МАНОМЕТР ДА 2005Х(-1)-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "МАНОМЕТР ДМ8009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "МАНОМЕТР ДМ-2005СГ-У3 Р-600D160"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "МАНОМЕТР ДМ-2010СГ 150КГС/СМ2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "ТЕРМОМАНОМЕТР ТМТБ-31T.1(0...+120С)ОСЕВ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "МАНОМЕТР МП3-У"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "МАНОМЕТР МП4-У"

    Кол-во: 108

    "Позиция 9"

    "БЛОК ПИТАНИЯ БПС-21"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "БЛОК ПИТАНИЯ БПС-21М-11Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ДАТЧИК ИТ-М"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "МАНОМЕТР М3-ВУ-1,5-160 КГС/СМ2"

    Кол-во: 9

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