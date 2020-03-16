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Номер извещения
ГП003107
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РЕАЛИЗАЦИЯ контрольно измерительные приборы (невостребованного в собственном производстве ПАО "ЧМК")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-29-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ElenaMikhaylova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Елена Васильевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003107Дата и время окончания срока приема заявок Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.Челябинск
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 13:0016.04.2020 13:0016.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003107Подведение итогов не позднее Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контрольно измерительные приборы - РЕАЛИЗАЦИЯ.
Начальная цена
392 010,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
26.51.52.130
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 108
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 9
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