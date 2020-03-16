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Номер извещения
ГП003103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта грейфера на ДЭК-401 зав. №34
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
va.voronova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронова Валерия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта грейфера на ДЭК-401 зав. №34
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 14:30 GMT +316.03.2020 14:3016.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003103Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта грейфера на ДЭК-401 зав. №34Москва
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003103Подведение итогов не позднее Поставка комплекта грейфера на ДЭК-401 зав. №34Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта грейфера на ДЭК-401 зав. №34
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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