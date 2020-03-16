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Номер извещения
ГП003283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 374
Факс
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Адрес электронной почты
nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольская Алла Борисовна
Место рассмотрения предложений
по месту размещения Заказчика
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003283Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003283Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика
Подведение итогов не позднее
22.04.2020 23:5922.04.2020 23:5922.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003283Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 23:5922.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003283Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»
Начальная цена
498 770 541,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания (Приложение 2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекта договора (Приложение 1)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
42.22.13.000
35.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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