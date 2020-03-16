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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»

    Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003283Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения ЗаказчикаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003283

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 6

    Форма 7

    Извещение о закупке

    Документация о запросе предложений

    Приложение 1 Проект договора

    Форма 8

    Форма 5

    Форма 9

    Приложение 2 Техническое задание

    Приложение 3 Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_запроса_предложений

    Приложение 4 Ориентировочные объемы

    Форма 1

    Форма 2

    Форма 3

    Форма 4

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 374

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольская Алла Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    по месту размещения Заказчика

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003283Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003283Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2020 23:5922.04.2020 23:5922.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003283Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 23:5922.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003283Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»по месту размещения Заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»

    Начальная цена

    498 770 541,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания (Приложение 2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора (Приложение 1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора (Приложение 1)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    42.22.13.000

    Электростанции

    Классификатор ОКВЭД2

    35.14

    Торговля электроэнергией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации временного электроснабжения объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь»"

    Кол-во: 1

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