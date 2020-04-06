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    Главная / Торги / Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественного комплекса – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ». Собственник: АО «Томскгазпром»

    Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественного комплекса – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ». Собственник: АО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 18:0006.04.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003101Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ»МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественного комплекса – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ». Собственник: АО «Томскгазпром»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ»

    Номер извещения

    ГП003101

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ»

    Начальная цена

    14570506.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1457000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    02-03-2020 13:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 11:00

    Дата и время проведения

    08.04.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Находится в с. Мыльджино, Каргасокского района Томской области на расстоянии около 1 км от селитебной части посёлка, окружение – лесной массив, жилые дома (на расстоянии 1 км). Население – 377 жителей (по данным на 2015 г.). Село расположено в 159 км от с. Каргасок (в 252 км по реке, 220 км по зимнику), на реке Нюролька (приток Васюгана), в месте впадения в неё реки Вачёв. В селе есть пристань, аэропорт. Через село проходит зимник Каргасок – Мыльджино - Средний Васюган - Новый Тевриз - Катыльга. В селе есть общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека. Улицы: Береговая, Лесная, Молодёжная, Садовая, Сплавная, Таёжная, Школьная, переулок Нюрольский. В настоящее время здания не используются. Инженерные коммуникации в зданиях: электроснабжение есть. Теплоснабжение, горячая и холодная вода, канализация - отключены

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1464900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с АО «Томскгазпром», а ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона осуществляется в будние дни с 09:00 до 18:00 время местное по адресу АО «Томскгазпром»

    Обременения (ограничения)

    Имущественный комплекс - транспортный цех с административно-бытовым корпусом и зданием-проходной, с 01.04.2018 года передан в аренду. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае отчуждения указанного имущества, являющегося объектом аренды

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Объект продажи размещается на земельном участке для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а именно под объект: «Под базу транспортного цеха ПТО и КО», общей площадью 1,31002 га. Местоположение объекта: Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Нюрольское участковое лесничество, квартал 244, выдел 6, кадастровый № 70606601000266101. Земельный участок принадлежит АО «Томскгазпром» на основании договора аренды лесного участка № 94/09/14/1 от 17.04.2014 г. с Департаментом лесного хозяйства Томской области, распоряжение от 16.04.2014 г. № 583 "О заключении договора аренды лесного участка", Дополнительное соглашение от 24.03.2015 г. Кадастровый паспорт земельного участка № 7000/301/13-149164 от 20.11.2013 г.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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