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Наименование процедуры
Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественного комплекса – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ». Собственник: АО «Томскгазпром»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ»
Номер извещения
ГП003101
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ»
Начальная цена
14570506.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1457000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
02-03-2020 13:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 11:00
Дата и время проведения
08.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Находится в с. Мыльджино, Каргасокского района Томской области на расстоянии около 1 км от селитебной части посёлка, окружение – лесной массив, жилые дома (на расстоянии 1 км). Население – 377 жителей (по данным на 2015 г.). Село расположено в 159 км от с. Каргасок (в 252 км по реке, 220 км по зимнику), на реке Нюролька (приток Васюгана), в месте впадения в неё реки Вачёв. В селе есть пристань, аэропорт. Через село проходит зимник Каргасок – Мыльджино - Средний Васюган - Новый Тевриз - Катыльга. В селе есть общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека. Улицы: Береговая, Лесная, Молодёжная, Садовая, Сплавная, Таёжная, Школьная, переулок Нюрольский. В настоящее время здания не используются. Инженерные коммуникации в зданиях: электроснабжение есть. Теплоснабжение, горячая и холодная вода, канализация - отключены
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1464900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с АО «Томскгазпром», а ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона осуществляется в будние дни с 09:00 до 18:00 время местное по адресу АО «Томскгазпром»
Обременения (ограничения)
Имущественный комплекс - транспортный цех с административно-бытовым корпусом и зданием-проходной, с 01.04.2018 года передан в аренду. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае отчуждения указанного имущества, являющегося объектом аренды
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Объект продажи размещается на земельном участке для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а именно под объект: «Под базу транспортного цеха ПТО и КО», общей площадью 1,31002 га. Местоположение объекта: Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Нюрольское участковое лесничество, квартал 244, выдел 6, кадастровый № 70606601000266101. Земельный участок принадлежит АО «Томскгазпром» на основании договора аренды лесного участка № 94/09/14/1 от 17.04.2014 г. с Департаментом лесного хозяйства Томской области, распоряжение от 16.04.2014 г. № 583 "О заключении договора аренды лесного участка", Дополнительное соглашение от 24.03.2015 г. Кадастровый паспорт земельного участка № 7000/301/13-149164 от 20.11.2013 г.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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