Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Находится в с. Мыльджино, Каргасокского района Томской области на расстоянии около 1 км от селитебной части посёлка, окружение – лесной массив, жилые дома (на расстоянии 1 км). Население – 377 жителей (по данным на 2015 г.). Село расположено в 159 км от с. Каргасок (в 252 км по реке, 220 км по зимнику), на реке Нюролька (приток Васюгана), в месте впадения в неё реки Вачёв. В селе есть пристань, аэропорт. Через село проходит зимник Каргасок – Мыльджино - Средний Васюган - Новый Тевриз - Катыльга. В селе есть общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека. Улицы: Береговая, Лесная, Молодёжная, Садовая, Сплавная, Таёжная, Школьная, переулок Нюрольский. В настоящее время здания не используются. Инженерные коммуникации в зданиях: электроснабжение есть. Теплоснабжение, горячая и холодная вода, канализация - отключены