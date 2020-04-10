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Наименование процедуры
Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества: мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования, расположенной по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение. Собственник: АО «Томскгазпром»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение
Номер извещения
ГП003098
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Мультифазная насосная станция с объектами технологического оборудования в составе, указанном в Таблице № 1 Документации к процедуре, находящейся в собранном виде по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение. Имущество продаётся единым лотом на условиях самовывоза с места его нахождения
Начальная цена
91650250.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
9165000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
02-03-2020 13:37 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.04.2020 11:00
Дата и время проведения
14.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
1. Мультифазная насосная станция Rosscor 2xMR250 с двумя частотными приводами 2. Подстанция трансформаторная 2КТП ТВ/К-1000-6/0,4 3. Сепаратор нефтегазовый НГСВ-50 4. Сепаратор центробежный вертикальный СЦВ-8Г-159/10-2 5. Ёмкость дренажная ЕП-63-3000-1000 6. Ёмкость дренажная ЕП25-2400-900
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
9172900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Мультифазная насосная станция представляет собой наземное сооружение блочно-модульного типа и предназначена для транспортировки многофазной продукции скважин в напорном режиме в одном трубопроводе с газосодержанием до 90%. Основные технические характеристики указаны в Документации настоящей процедуры
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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