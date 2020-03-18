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Номер извещения
ГП003591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-02-82
Факс
+7 3412 91-09-15
Адрес электронной почты
mamlygade@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамлыга Денис Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 13:30 GMT +318.03.2020 13:3018.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003591Дата и время окончания срока приема заявок Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. ИжевскИжевск
Подведение итогов не позднее
02.04.2020 12:0002.04.2020 12:0002.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003591Подведение итогов не позднее Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. ИжевскИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск
Начальная цена
334 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ижевск ,ул. Новоажимова, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
24.45
24.45
Документация лота
Кол-во: 450
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