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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск

    Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 13:3018.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003591Дата и время окончания срока приема заявок Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. ИжевскИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ОПвИМЭ/0002

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Перечень_внесенных_изменений__ГП003591.doc

    Протокол_ГП003591_ЦМ_Итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
    Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-02-82

    Факс

    +7 3412 91-09-15

    Адрес электронной почты

    mamlygade@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамлыга Денис Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 13:30 GMT +318.03.2020 13:3018.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003591Дата и время окончания срока приема заявок Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. ИжевскИжевск

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2020 12:0002.04.2020 12:0002.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003591Подведение итогов не позднее Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. ИжевскИжевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.202002.04.2020 12:0002.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003591Подведение итогов не позднее Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. ИжевскИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку цветного металлопроката для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г. Ижевск

    Начальная цена

    334 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск ,ул. Новоажимова, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
    Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    24.45

    Металлы цветные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    24.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/620496/name/5e8d6544d082c6.06406064

    08.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба латунная ДКРНП 20х1,5х1700 Л68 "

    Кол-во: 450

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