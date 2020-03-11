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    Главная / Торги / Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в помещениях АО "Нижегородский водоканал"

    Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в помещениях АО "Нижегородский водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943171Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дератизации и дезинсекции помещений АО «Нижегородский водоканал»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008943171

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в помещениях АО "Нижегородский водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_56.zip

    Документация

    Извещение

    Приложение к проекту договора

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по дератизации и дезинсекции помещений АО «Нижегородский водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943171Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дератизации и дезинсекции помещений АО «Нижегородский водоканал»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по дератизации и дезинсекции помещений АО «Нижегородский водоканал»

    Начальная цена

    541 951,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 300 313,03 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению № 1 к договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 15 рабочих дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры (либо счета, в случае, когда Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения). Сроки выполнения работ с 01.05.2020 по 30.04.2021
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    81.29.11

    Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.1

    Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606811/name/5e733afe14af49.91296329

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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