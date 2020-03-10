Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставляемый товар осуществляется в течение [60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения товара Покупателем при наличии оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отгрузочных документов и сопроводительной документацией. Срок поставки март-апрель, не позднее 15 апреля 2020 г.