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    Главная / Торги / Ремонт ЛЭП 10 кВ

    Ремонт ЛЭП 10 кВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943008Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ЛЭП 10 кВг.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт ЛЭП 10 кВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_25.1_итог.pdf

    акт_вскрытия_переторжки.rtf

    Приложение 2 к докмуентации

    Извещение

    Документация

    Приложение 1 к документации

    Проект договора

    Формы

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Юридический адрес

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Почтовый адрес

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4067

    Факс

    +7 84238 2-34-19

    Адрес электронной почты

    EVorotyncev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воротынцев Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г.Самара

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт ЛЭП 10 кВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943008Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ЛЭП 10 кВг.Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943008Дата и время вскрытия заявок Ремонт ЛЭП 10 кВг.Самара

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 16:0010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943008Подведение итогов не позднее Ремонт ЛЭП 10 кВг.Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943008Подведение итогов не позднее Ремонт ЛЭП 10 кВг.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт ЛЭП 10 кВ

    Начальная цена

    475 932,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора с приложениями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ульяновская область, Николаевский район, ближайший населенный пункт с. Барановка. , Славкинское м.рРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора с приложениями
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ульяновскнефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    33.12.24

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607579/name/5e744c78803b50.90640512

    20.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607580/name/5e744c846965f6.93809923

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во:

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