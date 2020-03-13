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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008943008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт ЛЭП 10 кВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
Почтовый адрес
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4067
Факс
+7 84238 2-34-19
Адрес электронной почты
EVorotyncev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воротынцев Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
г.Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт ЛЭП 10 кВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943008Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ЛЭП 10 кВг.Самара
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943008Дата и время вскрытия заявок Ремонт ЛЭП 10 кВг.Самара
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 16:0010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943008Подведение итогов не позднее Ремонт ЛЭП 10 кВг.Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт ЛЭП 10 кВ
Начальная цена
475 932,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора с приложениями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ульяновская область, Николаевский район, ближайший населенный пункт с. Барановка. , Славкинское м.рРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
33.12.24
33.12
Документация лота
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