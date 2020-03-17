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Номер извещения
ГП003092
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка седельного тягача
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Контактный телефон
+7 495 513-73-28
Факс
Адрес электронной почты
igor.dendyaev3@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дендяев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Королев
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка седельного тягача
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003092Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельного тягачаКоролев
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2020 14:2025.03.2020 14:2025.03.2020 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003092Дата и время вскрытия заявок Поставка седельного тягачаКоролев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка седельного тягача
Начальная цена
8 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
29
Документация лота
Кол-во: 1
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