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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения и физико-химическому анализу пенообразователя

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения и физико-химическому анализу пенообразователя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003089Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения и физико-химическому анализу пенообразователяг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП003089

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0031211-374-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения и физико-химическому анализу пенообразователя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.03.2020 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ПРИРАЗЛОМНОЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ПРИРАЗЛОМНОЕ

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Зоологический переулок, 2-4, литера Б, помещение 241

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Зоологический переулок, 2-4, литера Б, помещение 241

    Контактный телефон

    +7 812 455-03-01 доб. 754433

    Адрес электронной почты

    gpnp.uz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Китник Ксения Михайловна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения и физико-химическому анализу пенообразователя

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003089Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения и физико-химическому анализу пенообразователяг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения и физико-химическому анализу пенообразователя

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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