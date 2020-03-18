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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008942898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание рекламных услуг (Омск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.03.2020 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание рекламных услуг (Омск)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание рекламных услуг (Омск)
Начальная цена
3 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2821055
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Хабаровск, Южно-СахалинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2821055.00000
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