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    Главная / Торги / Оказание рекламных услуг (Омск)

    Оказание рекламных услуг (Омск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942898Дата и время окончания срока приема заявок Оказание рекламных услуг (Омск)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008942898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание рекламных услуг (Омск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.03.2020 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание рекламных услуг (Омск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942898Подведение итогов не позднее Оказание рекламных услуг (Омск)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание рекламных услуг (Омск)

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2821055

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Хабаровск, Южно-СахалинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется равными долями в период срока размещения в течение 10 банковских дней с момента утверждения и подписания Акта об оказанных услугах.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность рекламная"

    Кол-во: 2821055.00000

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