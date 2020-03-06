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Номер извещения
ГП003099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для гусеничной техники KOMATSU
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 3822 70-59-70 доб. 5475
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.turuntaev@enrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турунтаев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на поставку запасных частей для гусеничной техники KOMATSU
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 14:00 GMT +306.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003099Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку запасных частей для гусеничной техники KOMATSU Томск
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 16:0024.04.2020 16:0024.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003099Подведение итогов не позднее Договор на поставку запасных частей для гусеничной техники KOMATSU Томск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку запасных частей для гусеничной техники KOMATSU
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
45.3
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
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