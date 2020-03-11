Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромe

    Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромe

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942991Дата и время окончания срока приема заявок Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. МуромeСогласно документации по проведению запроса предложенийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008942991

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромe

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008942991_итог.rtf

    Документация_№2020-ОГ60-11

    Извещение №2020-ОГ60-11

    Техническое задание

    Проект договора

    Приложение № 1 к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромe

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942991Подведение итогов не позднее Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. МуромeСогласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромe

    Начальная цена

    538 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603943/name/5e70c0307ac755.48855710

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012651
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АСТ-4А (ТТ-4М) (Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АСТ-4А (ТТ-4М) (Рек. ЕСГ С-З...
    586517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211053857
    Поставка запасных частей для автотранспорта
    Поставка запасных частей для автотранспорта
    589475
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    918 450
    Лоты:
    2
    Регион:
    Тверская область
    АО ХК Якутуголь
    Попозиционная № ГП131568
    закупка запасных частей к БелАЗ для нужд АО ХК "Якутуголь"
    закупка запасных частей к БелАЗ для нужд АО ХК "Якутуголь"
    493550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.07.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить