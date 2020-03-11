Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромe

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008942991 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Отбор организации для заключения договора на поставку запасных частей для грузовых автомобилей для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромe Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Юридический адрес 600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3, Почтовый адрес ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017 Контактный телефон +7 4922 44-72-42 Факс -- Адрес электронной почты konkurs@vladoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Амплеева Лариса Владимировна Место рассмотрения предложений Согласно документации по проведению запроса предложений Закупки и тендеры Владимирская область Ключевые слова:

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