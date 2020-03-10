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    Главная / Торги / Поставка режущего инструмента для нужд ПАО "ТМ"

    Поставка режущего инструмента для нужд ПАО "ТМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 05:0010.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942918Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего инструмента для нужд ПАО "ТМ"ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008942918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/376/МИ

    Наименование закупки

    Поставка режущего инструмента для нужд ПАО "ТМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_МИ_376.docx

    Документация 20/376/МИ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-77

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    o.bondar@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондарь Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка режущего инструмента для нужд ПАО "ТМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 13:0018.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942918Подведение итогов не позднее Поставка режущего инструмента для нужд ПАО "ТМ"Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка режущего инструмента для нужд ПАО "ТМ"

    Начальная цена

    9 383 111,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.119

    Сверла прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634154/name/5ea27196093414.47290886

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плашка"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 2"

    "Плашка"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 3"

    "Резец прох.упор."

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 4"

    "Резец прох.упор."

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 5"

    "Плашка"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 6"

    "Плашка"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 7"

    "Резец проходной отогн."

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 8"

    "Резец проходной отогнутый"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 9"

    "Резец проход. упор. отогн."

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 10"

    "Плашка"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 11"

    "Плашка"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 12"

    "Резец отрезной"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 13"

    "Плашка"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 14"

    "Сверло"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 15"

    "Сверло"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 16"

    "Резец отрезной"

    Кол-во: 350.00000

    "Позиция 17"

    "Плашка"

    Кол-во: 550.00000

    "Позиция 18"

    "Плашка"

    Кол-во: 130.00000

    "Позиция 19"

    "Плашка"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 20"

    "Плашка"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 21"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 22"

    "Набор фрез по дереву"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 23"

    "Бур"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 24"

    "Плашка"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 25"

    "Метчик гаечный"

    Кол-во: 210.00000

    "Позиция 26"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 320.00000

    "Позиция 27"

    "Плашка"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 28"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 29"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 140.00000

    "Позиция 30"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 110.00000

    "Позиция 31"

    "Плашка"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 32"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 33"

    "Резец резьбовой для внутр.резьбы"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 34"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 35"

    "Метчик м/р"

    Кол-во: 55.00000

    "Позиция 36"

    "Резец отрезной"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 37"

    "Плашка"

    Кол-во: 65.00000

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