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Номер извещения
32008942892
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива (зимнего)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 271-А
Почтовый адрес
693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Ленина, 563 корпус 2
Контактный телефон
+7 4242 51-66-46
Факс
Адрес электронной почты
sakhalineast@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хюн Док_Су Не
Место рассмотрения предложений
Южно-Сахалинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива (зимнего)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива (зимнего)
Начальная цена
3 859 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 000 литров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Южно-Сахалинск ул. Ленина 563Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
САХАЛИН-ИСТ
Все закупки и тендеры САХАЛИН-ИСТ
Адрес местонахождения
693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 271-А
693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Ленина, 563 корпус 2
19.20.21.320
47.30.11
Документация лота
Кол-во: 60000.00000
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