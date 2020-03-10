Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется Поставщиком в период с 15.02.2020 года по 30.05.2020 года. Конкретный объем дизельного топлива определяется в заявке Покупателя. Товар поставляется на склад Покупателя. Покупатель оплачивает Товар путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании счёта Поставщика на оплату.