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    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива (зимнего)

    Поставка дизельного топлива (зимнего)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942892Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива (зимнего) Южно-СахалинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008942892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива (зимнего)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    32008942892_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИН-ИСТ
    Все закупки и тендеры САХАЛИН-ИСТ

    Юридический адрес

    693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 271-А

    Почтовый адрес

    693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Ленина, 563 корпус 2

    Контактный телефон

    +7 4242 51-66-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    sakhalineast@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хюн Док_Су Не

    Место рассмотрения предложений

    Южно-Сахалинск

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива (зимнего)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942892Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива (зимнего) Южно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива (зимнего)

    Начальная цена

    3 859 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 000 литров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Южно-Сахалинск ул. Ленина 563Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется Поставщиком в период с 15.02.2020 года по 30.05.2020 года. Конкретный объем дизельного топлива определяется в заявке Покупателя. Товар поставляется на склад Покупателя. Покупатель оплачивает Товар путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании счёта Поставщика на оплату.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    САХАЛИН-ИСТ
    Все закупки и тендеры САХАЛИН-ИСТ

    Адрес местонахождения

    693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 271-А

    693023, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Ленина, 563 корпус 2

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.320

    Топливо дизельное зимнее

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.11

    Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    Документация о закупке

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/595957/name/5e683869ed3e27.79087315

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во: 60000.00000

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    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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