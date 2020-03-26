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    Главная / Торги / Поставка растворителя АСПО

    Поставка растворителя АСПО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 11:0026.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка растворителя АСПОг.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008942937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка растворителя АСПО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    Приложение 1 к документации

    Формы

    Извещение

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Юридический адрес

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Почтовый адрес

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4308

    Факс

    +7 84238 2-34-19

    Адрес электронной почты

    DLykov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лыков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г.Самара

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка растворителя АСПО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.202023.04.2020 16:0023.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942937Подведение итогов не позднее Поставка растворителя АСПОг.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка растворителя АСПО

    Начальная цена

    104 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора с приложениями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 433871, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское пос. Сельхозтехники, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора с приложениями
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ульяновскнефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

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