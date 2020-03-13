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Номер извещения
ГП003093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка конструкторской документации для изготовления установки выделения метанола из водно-метанольной технологической смеси Южно-Русского месторождения мембранным парофазным методом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-81
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Креймер Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
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Разработка конструкторской документации для изготовления установки выделения метанола из водно-метанольной технологической смеси Южно-Русского месторождения мембранным парофазным методом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003093Дата и время окончания срока приема заявок Разработка конструкторской документации для изготовления установки выделения метанола из водно-метанольной технологической смеси Южно-Русского месторождения мембранным парофазным методом 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003093Дата и время вскрытия заявок Разработка конструкторской документации для изготовления установки выделения метанола из водно-метанольной технологической смеси Южно-Русского месторождения мембранным парофазным методом 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 14:0027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003093Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации для изготовления установки выделения метанола из водно-метанольной технологической смеси Южно-Русского месторождения мембранным парофазным методом 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.202027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003093Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации для изготовления установки выделения метанола из водно-метанольной технологической смеси Южно-Русского месторождения мембранным парофазным методом 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка конструкторской документации для изготовления установки выделения метанола из водно-метанольной технологической смеси Южно-Русского месторождения мембранным парофазным методом
Начальная цена
16 304 571,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
72.19.2
Документация лота
Кол-во:
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