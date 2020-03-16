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Номер извещения
ГП003090
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАПАН УКЭМ-Д1 ДУ1600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭП КОФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-30-84
Факс
--
Адрес электронной почты
NikolayRomanenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Николай Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАПАН УКЭМ-Д1 ДУ1600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭП КОФ 1 ШТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003090Дата и время окончания срока приема заявок РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАПАН УКЭМ-Д1 ДУ1600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭП КОФ 1 ШТЧелябинск
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 13:0016.04.2020 13:0016.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003090Подведение итогов не позднее РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАПАН УКЭМ-Д1 ДУ1600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭП КОФ 1 ШТЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАПАН УКЭМ-Д1 ДУ1600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭП КОФ 1 ШТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.14.13.110
Документация лота
Кол-во: 1
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