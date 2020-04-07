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Номер извещения
32008943951
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбережения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
02.03.2020 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 6016
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-nam@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюрин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбережения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2020 20:00 GMT +307.04.2020 20:0007.04.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943951Дата и время окончания срока приема заявок Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбереженияг. Златоуст, Парковый проезд, 1
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2020 06:00GMT +308.04.2020 06:0008.04.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943951Дата и время вскрытия заявок Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбереженияг. Златоуст, Парковый проезд, 1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008943951Дата окончания срока рассмотрения заявок Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбереженияг. Златоуст, Парковый проезд, 1
Подведение итогов не позднее
08.04.2020 14:0008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943951Подведение итогов не позднее Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбереженияг. Златоуст, Парковый проезд, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943951Подведение итогов не позднее Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбереженияг. Златоуст, Парковый проезд, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Энергетическое и инструментальное обследование системы энергосбережения, а так же разработку комплексной программы энергосбережения
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
71.20.19.140
71.20
Документация лота
Кол-во:
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