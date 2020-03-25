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    Главная / Торги / Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 13:0025.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946028

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 09:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 - Техническое задание

    Информационная карта

    Приложение 3 - Формы подачи предложения

    Приложение 4 - Критерии оценки

    Приложение 5 - Памятка ГЛБ

    Приложение_2_-_Проект_договора.docx

    23-2020ГПБ_-_запчасти_для_насосов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    3532 доб.370000

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    t.zelenina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленина Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина,41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2020 13:00 GMT +325.03.2020 13:0025.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 08:0031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946028Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946028Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    778 778,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. Оренбург.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: в течение 15 рабочих дней после поставки Товара на склад Покупателя. Поставка: в течение 80 дней с момента направления отгрузочной разнарядки на электронный адрес поставщика указанный в договоре.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625021/name/5e959fbc0f1d87.80655342

    14.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо рабочее 96067233 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Торцевое уплотнение комплект уплотнения вала 99488972 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Подшипник (комплект) SE1/SEV Fr. B 96690703 Grundfos SE/SL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Торцевое уплотнение вала 96102360 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное (комплект) 96102367 Grundfos"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное (комплект) 96102370 Grundfos"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Торцевое уплотнение вала 96102361 Grundfos"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Подшипник (комплект) 96690705 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Торцевое уплотнение вала 96455086 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Торцевое уплотнение 96511844 Grundfos 16ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Торцевое уплотнение вала 96525458 Grundfos 22ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Колесо рабочее Grundfos SEV.100.75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Колесо рабочее Grundfos SEG 40.26.2.50В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Колесо рабочее Grundfos SEV/SLV.80.110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Камера (комплект) Grundfos Kit, Chamber stack CR 64-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект поплавковых выключателей Grundfos M31 c кабелем 20М, комплект из 2ШТ"

    Кол-во: 6

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