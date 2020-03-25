Поставка запчастей для насосов Grundfos для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: в течение 15 рабочих дней после поставки Товара на склад Покупателя. Поставка: в течение 80 дней с момента направления отгрузочной разнарядки на электронный адрес поставщика указанный в договоре.