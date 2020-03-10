ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора на оказания клининговых услуг комплекса зданий расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31 общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2 АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» в период с 01.04.2020 по 31.03.2022

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008942635 Уникальный номер закупки Номер закупки 4у Наименование закупки ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора на оказания клининговых услуг комплекса зданий расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31 общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2 АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» в период с 01.04.2020 по 31.03.2022 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»

Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31 Контактный телефон +7 3467 36-19-06 Факс +7 3467 36-19-06 Адрес электронной почты ugrakor@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица Захаров Евгений Не Место рассмотрения предложений Ханты-Мансийский Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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