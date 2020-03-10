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Номер извещения
32008942635
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора на оказания клининговых услуг комплекса зданий расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31 общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2 АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» в период с 01.04.2020 по 31.03.2022
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-06
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Евгений Не
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказания клининговых услуг комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказания клининговых услуг комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2
Начальная цена
14 402 048,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
288 040,96 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 23, Студенческая 25, Студенческая 27, Студенческая 29, Студенческая 31, а также прилегающая территорияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
81.22.12.000
81.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 52591.20000
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