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    Главная / Торги / ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора на оказания клининговых услуг комплекса зданий расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31 общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2 АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» в период с 01.04.2020 по 31.03.2022

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора на оказания клининговых услуг комплекса зданий расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31 общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2 АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» в период с 01.04.2020 по 31.03.2022

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942635Дата и время окончания срока приема заявок Оказания клининговых услуг комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2Ханты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008942635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора на оказания клининговых услуг комплекса зданий расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31 общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2 АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» в период с 01.04.2020 по 31.03.2022

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 12:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложение №4 ТЗ

    Приложение №5 Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Евгений Не

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказания клининговых услуг комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942635Подведение итогов не позднее Оказания клининговых услуг комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2Ханты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказания клининговых услуг комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2

    Начальная цена

    14 402 048,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    288 040,96 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 23, Студенческая 25, Студенческая 27, Студенческая 29, Студенческая 31, а также прилегающая территорияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы (оказанные услуги) производится безналичным расчетом в размере 100% на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    81.22.12.000

    Услуги по чистке и уборке специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая"

    Кол-во: 52591.20000

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