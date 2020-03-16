Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по реализации и внедрению системы по проекту "Прогнозирование осложнений в процессе бурения" для ПАО "Газпром нефть" в 2020-21гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП003085 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0005145-203-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по реализации и внедрению системы по проекту "Прогнозирование осложнений в процессе бурения" для ПАО "Газпром нефть" в 2020-21гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 812 363-31-52 доб. 2606 Адрес электронной почты DZNU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Крылова Алина Равилевна Место рассмотрения заявок г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Реализация и внедрение системы по проекту " Прогнозирование осложнений в процессе бурения" Дата и время окончания срока приема заявок 16.03.2020 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП003085 Дата и время окончания срока приема заявок Реализация и внедрение системы по проекту " Прогнозирование осложнений в процессе бурения" г. Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Реализация и внедрение системы по проекту " Прогнозирование осложнений в процессе бурения" Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт