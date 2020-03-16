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Номер извещения
ГП003085
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по реализации и внедрению системы по проекту "Прогнозирование осложнений в процессе бурения" для ПАО "Газпром нефть" в 2020-21гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.03.2020 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2606
Адрес электронной почты
DZNU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крылова Алина Равилевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Реализация и внедрение системы по проекту " Прогнозирование осложнений в процессе бурения"
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003085Дата и время окончания срока приема заявок Реализация и внедрение системы по проекту " Прогнозирование осложнений в процессе бурения"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Реализация и внедрение системы по проекту " Прогнозирование осложнений в процессе бурения"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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