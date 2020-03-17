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Номер извещения
32008942950
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-65 Поставка автошин и колёсных дисков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
02.03.2020 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942950Дата и время окончания срока приема заявок Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей Казань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942950Дата и время вскрытия заявок Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей Казань
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942950Подведение итогов не позднее Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей
Начальная цена
2 065 746,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 к закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
22.11.1
22.11
Документация лота
Кол-во: 64
Кол-во: 36
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 156
Кол-во: 204
Кол-во: 12
Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942950Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Казань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942950Дата и время вскрытия заявок Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Казань
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942950Подведение итогов не позднее Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники
Начальная цена
1 585 444,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 к закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
22.11.1
22.11
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 28
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 37
Кол-во: 4
Кол-во: 52
Кол-во: 2
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