Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель обязуется при отсутствии претензий произвести оплату за поставленный товар в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 65.