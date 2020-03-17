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    Главная / Торги / СП-65 Поставка автошин и колёсных дисков

    СП-65 Поставка автошин и колёсных дисков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942950Дата и время окончания срока приема заявок Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008942950

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-65

    Наименование закупки

    СП-65 Поставка автошин и колёсных дисков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    02.03.2020 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    155-СП-65_Поставка_автошин_и_колесных_дисков_32008942950_(СМСП).pdf

    155-СП-65_Поставка_автошин_и_колесных_дисков_32008942950_(СМСП).pdf

    Приложение А

    Извещение и документация

    Информационная карта

    Проект договора

    Извещение о внесении изменения в закупочную документацию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942950Дата и время окончания срока приема заявок Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942950Дата и время вскрытия заявок Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей Казань

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942950Подведение итогов не позднее Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942950Подведение итогов не позднее Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины и диски для легковых и малотоннажных автомобилей

    Начальная цена

    2 065 746,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 к закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется при отсутствии претензий произвести оплату за поставленный товар в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 65.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616663/name/5e82fb588a6285.75765964

    31.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "А/шины 175/70 R13"

    Кол-во: 64

    "Позиция 2"

    "А/шина 185/65 R15"

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "А/шина 215/60 R16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "А/шина 235/65 R17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Диск колеса ВАЗ R-13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Диск колеса Газель"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "А/шина 185/75 R16"

    Кол-во: 156

    "Позиция 8"

    "А/шина 225/75 R16"

    Кол-во: 204

    "Позиция 9"

    "Диск колеса УАЗ R-16"

    Кол-во: 12

    Лот 2

    Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942950Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942950Дата и время вскрытия заявок Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Казань

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942950Подведение итогов не позднее Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942950Подведение итогов не позднее Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники

    Начальная цена

    1 585 444,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 к закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется при отсутствии претензий произвести оплату за поставленный товар в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 65.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616665/name/5e82fc82bc8a67.70259985

    31.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "А/шина 10.00/75 R15,3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "А/шина 10.00 R20"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "А/шина 11,00 Р22,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "А/шина 215/75 Р-17,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "А/шина 15.5 38"

    Кол-во: 37

    "Позиция 6"

    "А/шина 9.00-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "А/шина 11.2 Р 20 частая елка"

    Кол-во: 52

    "Позиция 8"

    "А/шина 360/70 R24"

    Кол-во: 2

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