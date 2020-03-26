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Номер извещения
ГП003527
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку илососной машины и колесного экскаватора-погрузчика в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО "РВК-Воронеж")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 1177
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
U.Alekseeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка илососной машины
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 14:00 GMT +326.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка илососной машиныМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003527Подведение итогов не позднее Поставка илососной машиныМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка илососной машины
Начальная цена
5 697 666,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
29.10
29.1
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка экскаваторов-погрузчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 14:00 GMT +326.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов-погрузчиковМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003527Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов-погрузчиковМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаваторов-погрузчиков
Начальная цена
11 782 971,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
28.92.27
28.92
Документация лота
Кол-во: 2
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