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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку илососной машины и колесного экскаватора-погрузчика в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО "РВК-Воронеж")

    Конкурентный отбор на поставку илососной машины и колесного экскаватора-погрузчика в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО "РВК-Воронеж")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов-погрузчиковМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку илососной машины и колесного экскаватора-погрузчика в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО "РВК-Воронеж")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№25-2020_от_22.04.2020_вопрос_8.4.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№25-2020_от_22.04.2020_вопрос_8.4.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 1177

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    U.Alekseeva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка илососной машины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2020 14:00 GMT +326.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка илососной машиныМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003527Подведение итогов не позднее Поставка илососной машиныМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003527Подведение итогов не позднее Поставка илососной машиныМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка илососной машины

    Начальная цена

    5 697 666,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.1

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/636868/name/5ea80710c8a041.70730097

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Илососная машина (Номенклатурный номер:3160302.54.54)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка экскаваторов-погрузчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2020 14:00 GMT +326.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов-погрузчиковМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003527Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов-погрузчиковМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003527Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов-погрузчиковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаваторов-погрузчиков

    Начальная цена

    11 782 971,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27

    Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/636877/name/5ea808030d9581.69204107

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесный экскаватор-погрузчик(Номенклатурный номер: 3160400.7.8)"

    Кол-во: 2

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    01.02.2022 13:59(GMT+03:00)
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