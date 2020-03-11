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Номер извещения
32008942617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строительных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
Почтовый адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
Контактный телефон
+7 495 672-29-97
Факс
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Адрес электронной почты
zakupka@projektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казьмин Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Закупки и тендеры
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Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942617Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942617Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942617Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации
Начальная цена
3 240 187,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Адрес местонахождения
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
84.25.11.120
84.25
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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