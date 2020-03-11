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    Главная / Торги / Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строительных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации

    Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строительных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942617Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008942617

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строительных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Извещение

    ПРОТОКОЛ_ИТОГОВ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРОЖЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР

    Юридический адрес

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,

    Почтовый адрес

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56

    Контактный телефон

    +7 495 672-29-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@projektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казьмин Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942617Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942617Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942617Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты строителных конструкций, инженерного оборудования (воздуховодов) с представлением рабочей документации

    Начальная цена

    3 240 187,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР

    Адрес местонахождения

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25

    Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599573/name/5e6b3ab306bee4.85983248

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии"

    Кол-во: 2.00000

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