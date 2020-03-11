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    Главная / Торги / Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942499Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008942499

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    421

    Наименование закупки

    Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 12:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация то лаб

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

    Юридический адрес

    105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,

    Почтовый адрес

    105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2

    Контактный телефон

    +7 499 265-76-79

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    fbuz020@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубкова Яна Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 23:5912.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942499Подведение итогов не позднее Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Начальная цена

    204 733,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - г. Москва, ул. Дубининская, д. 17; - г. Москва, 1-ый Басманный пер., д.8, стр.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

    Адрес местонахождения

    105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,

    105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2

    Классификатор ОКПД2

    33.12.2

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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