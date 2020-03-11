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Номер извещения
32008942499
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 12:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,
Почтовый адрес
105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2
Контактный телефон
+7 499 265-76-79
Факс
--
Адрес электронной почты
fbuz020@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубкова Яна Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.03.202012.03.2020 23:5912.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942499Подведение итогов не позднее Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники (лабораторного оборудования) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Начальная цена
204 733,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Москва, ул. Дубининская, д. 17; - г. Москва, 1-ый Басманный пер., д.8, стр.2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
Адрес местонахождения
105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,
105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2
33.12.2
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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