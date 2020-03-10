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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рукава для дуговых сталеплавильных печей 50*70-1,0-Р по ТУ 2559-002-91096069-2011
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 34126 1-06-60
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
rylovaav@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рылова Анастасия Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Рукава для дуговых сталеплавильных печей 50*70-1,0-Р по ТУ 2559-002-91096069-2011
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003078Дата и время окончания срока приема заявок Рукава для дуговых сталеплавильных печей 50*70-1,0-Р по ТУ 2559-002-91096069-2011Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 11:0010.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003078Дата и время вскрытия заявок Рукава для дуговых сталеплавильных печей 50*70-1,0-Р по ТУ 2559-002-91096069-2011Ижевск
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 13:3020.03.2020 13:3020.03.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003078Подведение итогов не позднее Рукава для дуговых сталеплавильных печей 50*70-1,0-Р по ТУ 2559-002-91096069-2011Ижевск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рукава для дуговых сталеплавильных печей 50*70-1,0-Р по ТУ 2559-002-91096069-2011
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рукава для дуговых сталеплавильных печей 50*70-1,0-Р по ТУ 2559-002-91096069-2011 количество 240 метров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
22.19.30.139
Документация лота
Кол-во: 240
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