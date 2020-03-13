Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008942461 Уникальный номер закупки Номер закупки 49/2020 Наименование закупки Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова Ирина Александровна Место рассмотрения предложений Административные округа г Омска/ Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru