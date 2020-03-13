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Номер извещения
32008942461
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
02.03.2020 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942461Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к) Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942461Дата и время вскрытия заявок Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к) Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 17:0003.04.2020 17:0003.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942461Подведение итогов не позднее Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к) Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.202003.04.2020 17:0003.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942461Подведение итогов не позднее Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к) Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка высокоточных цифровых погружных датчиков мутности и содержания взвешенных веществ с автоочисткой в количестве 2 штук в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п.4.3./к)
Начальная цена
750 612,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
26.51.52.190
26.51.6
Документация лота
Кол-во: 2
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