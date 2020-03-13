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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-10-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-10-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-10-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№2_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №03-10-2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-16

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    degtyarev@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярев Дмитрий Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607587/name/5e744dd84bcc11.88172303

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 2

    Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. Воронеж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. ВоронежВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. ВоронежВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. ВоронежВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. ВоронежВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. Воронеж

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 3

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 4

    Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателейВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателейВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателейВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателейВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

    Начальная цена

    258 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 5

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)

    Начальная цена

    612 000,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 6

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Россошь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст РоссошьВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст РоссошьВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст РоссошьВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст РоссошьВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Россошь

    Начальная цена

    1 725 000,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 7

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Калач

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст КалачВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст КалачВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст КалачВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст КалачВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Калач

    Начальная цена

    1 899 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 8

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)

    Начальная цена

    2 225 340,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 9

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)

    Начальная цена

    268 140,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 10

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)

    Начальная цена

    1 824 000,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 11

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)

    Начальная цена

    672 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 12

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)

    Начальная цена

    3 945 600,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

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