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Номер извещения
32008943334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-10-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-16
Факс
--
Адрес электронной почты
degtyarev@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярев Дмитрий Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
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Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Volkswagen Touareg, Multivan)
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Кол-во:
Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. Воронеж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. ВоронежВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. ВоронежВоронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. ВоронежВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и установка автомобильных стекол, в г. Воронеж
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Audi Q-7)
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателейВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателейВоронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателейВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
Начальная цена
258 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Peugeot Boxer)
Начальная цена
612 000,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Россошь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст РоссошьВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст РоссошьВоронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст РоссошьВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Россошь
Начальная цена
1 725 000,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Калач
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст КалачВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст КалачВоронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст КалачВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, куст Калач
Начальная цена
1 899 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МТЗ)
Начальная цена
2 225 340,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Нива Шевроле, КАВЗ)
Начальная цена
268 140,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (МАЗ, КАМАЗ)
Начальная цена
1 824 000,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (Тойота)
Начальная цена
672 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943334Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943334Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)Воронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943334Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в г. Воронеж (JCB)
Начальная цена
3 945 600,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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