ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-10-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя, а в случае, если договор по результатам запроса предложений будет заключен с участником, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.